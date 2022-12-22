Про це інформує CNN.
Промова “пов’язала боротьбу українського народу з нашою власною революцією, з нашим власним почуттям, що ми хочемо, щоб у наших домівках було тепло, щоб святкувати Різдво, і щоб ми подумали про всі родини в Україні, які будуть тулитися в холоді та знати, що вони зараз на передовій свободи”, – зазначила Клінтон.
Вона зауважила, що історичне звернення Зеленського “зміцнило як демократів, так і республіканців, які розуміють, що поставлено на карту в цій боротьбі проти Путіна та російської агресії, а тепер і з їхнім союзником Іраном”.
Я також думаю, що ніхто не просить бланковий чек, – додала Клінтон. Я вважаю, що українці довели, що вони дійсно хороша інвестиція для Сполучених Штатів. Вони не просять нас бути там, щоб вести їхню війну. Вони самі з цим борються. Вони вимагають від нас і наших союзників засобів, щоб не тільки захистити себе, але й справді перемогти.
Зауважимо, 21 грудня президент України Володимир Зеленський вирушив з візитом до США. У Вашингтоні, окрім зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, глава Української держави також виступив з промовою перед обома палатами Конгресу США.
Окрім цього, президент США Джо Байден звернувся до українців. Він висловив захоплення їх звитягою та наголосив, що ми завжди можемо розраховувати на підтримку Сполучених Штатів.
Ви ніколи не залишитеся наодинці.. Боротьба України є частиною чогось набагато більшого, — наголосив він.
- Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з лідером США Джо Байденом подарував йому медаль за бойові заслуги командира HIMARs із Бахмута.
- На початку зустрічі в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден розкритикував вторгнення Росії в Україну та пообіцяв продовжувати підтримку Києва.
- Речник голови Європейської ради Баренд Лейтс повідомив, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року і вже є відкрите запрошення президенту України Володимиру Зеленському відвідати Брюссель.