В Україні, крім Донецької та Луганської областей, вирішили запровадити надзвичайний стан (НС). Цей особливий правовий режим вводять лише за наявності загрози безпеці, тому цей формат має певні терміни та можливі заборони.

Про них повідомляють #Букви.

Надзвичайний стан вводять для усунення надзвичайних ситуацій. Вони можуть бути створені природними шляхами, людьми або політично-військовими подіями. Іншими словами НС запроваджують за умови реальної загрози країні, правопорядку, конституційному ладові та життю громадян.

Терміни та хто організовує НС

Ввести надзвичайний стан, згідно із законами, можна не більше ніж на 30 діб. Проте строк може буде підвищений до 60 діб в окремих місцевостях. Якщо існує потреба, то президент Володимир Зеленський може його продовжити, але не більше як 30 днів.

Запровадити надзвичайний стан, який не є воєнним, можуть лише у Раді національної безпеки та оборони. Про його введення оголосив очільник РНБО Олексій Данілов. Після цього президент видає указ та протягом двох днів його має підтримати більшість у Верховній Раді. Якщо голосів не вистачить, то НС не введуть.

Що можуть заборонити

Під час НС не можна проводити вибори президента, парламенту та місцевих органів влади. Надзвичайний стан не є підставою для порушення законів, прав та свобод громадян, проте існують деякі обмеження.

Оскільки НС ввели по всій Україн, крім двох регіонів, то можуть обмежити в’їзд та виїзд по територіях. Встановлений режим дозволяє використовувати армію із поліцією для посилення безпеки та вводити комендантську годину. Зазначимо, що днем раніше голова РНБО заявляв, що його можуть ввести, але при наявній потребі та у залежності від ситуації.

Концерти, масові заходи чи мітинги поки заборонять. Це саме тимчасово стосується дільності партій чи громадських організацій. За потреби населення можуть евакуювати з небезпечних місць та проводити цільову мобілізацію, яка зазначається в указі президента.

Існують також положення за якими можна скасовувати роботу аеропортів та перекривати дороги. У разі гострої потреби можуть вилучати особисті речі, користуватися офісами та житловими будинками. Зокрема користуватися майном підприємств, установ та організацій усіх форм власності. Або ж оглядати речі, авто, квартири тощо.