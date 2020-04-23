Російсько-окупаційні війська на Донбасі обстріляли українських військових у Новомихайлівці (Донецька область), в результаті чого поранення отримали двоє бійців.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

“Сьогодні, 23 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та підступно обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Так, проти українських захисників населеного пункту Новомихайлівка противник застосував ручні протитанкові гранатомети. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали осколкові поранення” , – йдеться в повідомленні.

Воїнів оперативно доставили в військово-медичний заклад і надали належну допомогу.

У штабі наголосили, що такі дії російських окупантів не залишилися без відповіді: українські військовослужбовці дали гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.