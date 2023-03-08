Протягом перших 3 годин з моменту запуску збору, відкритого United24, на ЕскаДрон The Flyin’ Fellas українці задонатили $4814. Це означає, що NAFO-підрозділ флотилії дронів ГУР отримає 7 "новобранців".

Про це інформує пресслужба United24.

Другий NAFO-фандрейзинг для формування ЕскаДрону The Flyin’ Fellas був розпосатий з метою закупівлі 240 повітряних ударних безпілотників FPV (First Person View).

Зазначено, що FPV — це невеликі та недорогі, але водночас точні та ефективні БПЛА українського виробництва, які підходять для проведення оборонних і контрнаступальних бойових дій. “Ці малюки дуже добре зарекомендували при обороні Бахмут”, – пояснюють у пресслужбі.

Як повідомляється, вони можуть літати на відстань 8-10 км, коригувати вогонь артилерії, вражати військову техніку та окопи з високою точністю і навіть переслідувати рухомі цілі. Крім того, встановлені в них камери та сучасні засоби зв’язку дозволяють оператору керувати FPV з безпечної відстані, що захищає його від ворожого вогню.

Також додається, що 240 безпілотників можуть змінити ситуацію на “найкривавішій ділянці бойових дій, а ЕскаДрон The Flyin’ Fellas — стати ще одним вагомим внеском Fellas у перемогу України”.