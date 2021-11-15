Про це повідомили у пресслужбі “Нафтогазу”. Також про це йдеться у відеозверненні голови правління НАК Юрія Вітренка.

Як сповіщалося, 13 вересня німецький орган з регулювання енергетики почав процес сертифікації трубопроводу “Північний потік-2”. Заявку передала компанія Nord Stream 2 AG.

В жовтні український “Нафтогаз” подав заявку на участь у сертифікації російського газопроводу “Північний потік-2”.15 листопада стало відомо, що заяву було схвалено.

“Сьогодні німецький BNetzA схвалив запит “Нафтогазу” на участь процедурі сертифікації Nord Stream AG”, — оголосив Вітренко. “Національна компанія вітає це рішення, адже тепер регулятор повинен врахувати нашу позицію та аргументи у процесі сертифікації. Це також дасть змогу дізнатися про аргументи Nord Stream AG, що означатиме більшу прозорість процесу”, — додав він.

Вітренко також наголосив на важливості цієї події, оскільки саме BNetzA ухвалюватиме рішення про введення “Північного потоку-2” в експлуатацію та визначатиме умови.

Також голова правління НАК зазначив, що Україна незабаром передасть свою позицію, що грунтується на тому, що трубопровід не може бути запущений у разі його невідповідності нормам європейського та міжнародного законодавства.

Вітренко нагадав, що панівне становище “Газпрому” після запуску “Північного потоку-2” всупереч європейському законодавству несе загрозу для конкуренції на ринках Словаччини, Угорщини, Австрії, Чехії та інших країн.

“Північний потік – 2”: ризики для України

У 2017 році експосол США в Україні Марі Йованович заявляла про те, що проєкт “Північний потік – 2” може спричинити економічний колапс в Україні. За даними Держдепу США, Україна може втрачати по 3% ВВП на рік. Це пов’язано з тих, що не буде транзитних платежів та “віртуального реверсу”.

Експрем’єр-міністр України Арсеній Яценюк оцінював втрати України приблизно у 2 мільярди доларів на рік. Це, приблизно, сума доходів від транзиту газу.

Голова “Оператор ГТС України” Сергій Макогон зазначив, що технічна добудова “Північного потоку-2″ створює критичні ризики чинного транзиту через Україну і продовження контракту після 2024 року.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час візиту до України заявила про можливість введення санкцій проти “Північного потоку-2”. Це станеться, якщо РФ використає газопровід, як зброю.

Водночас Адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме нові санкції проти російського газопроводу “Північний потік – 2”, але слідкуватиме за його роботою.