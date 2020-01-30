З 1 лютого НАК “Нафтогаз - України“ може припинити постачати газ 18 теплокомуненерго, що знаходяться у 9 областях України, через їхню заборгованість за газ.

Про це повідомила пресслужба “Нафтогазу“.

Так, з 24 січня 2020 року 19 з 37 підприємств-боржників сплатили необхідний мінімальний платіж за використаний газ й уникли ризику відключенням від газопостачання.

“Проте 18 виробників тепла все ще знаходяться у зоні ризику, оскільки не виконують вимоги щодо розрахунків для отримання газу в межах ПСО. НАК “Нафтогаз України“ повідомляє, що неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів у 18 населених пунктах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання з 1 лютого 2020 року“, – зазначили в пресслужбі.

Зокрема, проблеми з опаленням можуть виникнути в Дніпропетровській, Одеській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Полтавській, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях.

В “Нафтогазі“ додали, що вони не мають права постачати природний газ тепловикам, які неналежним чином виконують графік розрахунків. За оперативними даними, станом на 29 січня, таким підприємствам теплоенергетики для продовження отримання газу з 1 лютого в рамках ПСО необхідно сплатити понад 406 млн гривень.