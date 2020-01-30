Про це повідомила пресслужба “Нафтогазу“.
Так, з 24 січня 2020 року 19 з 37 підприємств-боржників сплатили необхідний мінімальний платіж за використаний газ й уникли ризику відключенням від газопостачання.
“Проте 18 виробників тепла все ще знаходяться у зоні ризику, оскільки не виконують вимоги щодо розрахунків для отримання газу в межах ПСО. НАК “Нафтогаз України“ повідомляє, що неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів у 18 населених пунктах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання з 1 лютого 2020 року“, – зазначили в пресслужбі.
Зокрема, проблеми з опаленням можуть виникнути в Дніпропетровській, Одеській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Полтавській, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях.
В “Нафтогазі“ додали, що вони не мають права постачати природний газ тепловикам, які неналежним чином виконують графік розрахунків. За оперативними даними, станом на 29 січня, таким підприємствам теплоенергетики для продовження отримання газу з 1 лютого в рамках ПСО необхідно сплатити понад 406 млн гривень.
- 28 січня НАК “Нафтогаз України” оновив ціну на газ для населення, яка буде діяти в січні 2020 року. Вона складе 4,65 грн за кубометр (також без урахування ПДВ, вартості транспортування і розподілу).