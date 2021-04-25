Про це повідомляється на сайті компанії.

З урахуванням цінових пропозицій інших постачальників ціни на газ зростуть вже з травня 2021 року.

Ціна на газ до 30 квітня 2022 року склала 7,96 гривні за метр кубічний.

Зазначимо, з 1 травня 2021 року всіх побутових споживачів автоматично переведуть на річний тарифний план. Укладати новий контракт треба тільки при переході до іншого постачальника. Тариф діятиме до 30 квітня 2022 року.

Це означає, що ціна на газ буде фіксованою, платити треба щомісяця за попередній до 25 числа. При цьому постачальникам заборонено протягом року підвищувати ціну на газ у річному тарифі.