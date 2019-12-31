Про це йшлося на брифінгу, трансляцію вела прес-служба “Нафтогаз“.

Коболєв висловив думку, що Росія не зможе запустити трубопровід “Північний потік-2” до кінця 2020 року.

“Я очікую, що в наступному році “Північний потік-2” ввести в експлуатацію не вдасться. Мені складно коментувати технологічний прогрес Російської Федерації, але за інформацією, якою я володію, у РФ зараз немає судна, яке могло б добудувати “Північний поток- 2”. … Їм потрібен хоча б один іноземний корабель. Поки кораблі не будуть доступні, вони не зможуть закінчити будівництво “Північного потоку-2”, — зазначив він.

У зв’язку з цим Коболєв припустив, що обсяг прокачки російського газу в наступному році може скласти близько 75 млрд кубічних метрів.

“Якщо це припущення вірне, то в такому випадку обсяг транзиту газу українською територією може досягти 75 млрд кубометрів. Чому така цифра? Легко пояснити: діючий поточний транзит — це приблизно 90 млрд кубометрів, ми точно втратимо через “Турецький потік” — мінус 15 млрд кубометрів, залишається 75 млрд куб. я б очікував приблизно на цьому рівні”, — зазначив він.

ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ. ОНЛАЙН-МАРАФОН: ТРЕТЮ ГАЗОВУ СКАСОВАНО? 30 грудня між Нафтогазом та Газпромом був укладений новий транзитний контракт на 2020-2024 роки. Отримати офіційну достовірну інформацію з перших джерел, а також коментарі щодо умов контракту та поточного стану української ГТС ви матимете можливість у Газовому інформаційному центрі. Заплановані брифінги за участі керівників Нафтогазу, Оператора газотранспортної системи України, ключових осіб держави, а також українських та іноземних експертів галузі. Gepostet von Нафтогаз України – Naftogaz am Dienstag, 31. Dezember 2019

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