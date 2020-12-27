Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціну газу для побутових споживачів на 14% у січні 2021 року.

Про це поінформували в пресслужбі компанії.

Так, ціна на природний газ у січні для населення в рамках тарифу “Місячний” складе 7,22 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

У грудні кубометр природного газу за цим тарифом коштує 6,33 грн.

Тариф “Місячний” передбачає щомісячну післяплату за спожитий газ.

У “Нафтогазі” зазначають, що “ціни на газ у зимовий період тимчасово підвищуються, адже вартість газу “сезонозалежна”.

“Збільшення кількості спожитого ресурсу, підвищення оптової ціни на блакитне паливо – все це позначається на ціні для побутових споживачів”, – уточнили в компанії.

При цьому в “Нафтогазі” запевнили, що їх ціни – “одні з найнижчих серед постачальників”, завдяки “помірній націнці на блакитне паливо, довгостроковому контракту на оптову закупівлю газу, а також оптимізації операційних витрат”.

Варто відзначити, що з 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для населення (завершився термін дії ПСО – публічних спеціальних зобов’язань). Споживачі отримали можливість обирати зручний пакет поставки природного газу (ціна, обсяги, період), вільно змінювати постачальника.

Єдиної ціни на газ більше немає. Кожен постачальник газу формує тарифи для своїх клієнтів.

Тепер “Нафтогаз” не встановлює ціни на газ для всіх побутових споживачів в Україні. Компанія формує ціни тільки для своїх побутових клієнтів.

Якщо клієнти інших газопостачальних компаній хочуть отримувати газ за цінами “Нафтогазу”, то їм потрібно змінити постачальника.