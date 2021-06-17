Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" підвищила місячну ціну на газ у червні до майже 12 грн за 1 куб. м.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Ціна газу у тарифному плані “Місячний” у червні становить 11,94 грн/куб.м, у той час як клієнти ГК “Нафтогаз України” у рамках річного тарифного плану “Фіксований” мають одну з найвигідніших цін на газ – 7,96 грн/куб.м“, – йдеться в повідомленні.

У “Нафтогазі” пояснили, що ціна на газ у тарифному плані “Місячний” обумовлена ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4-5 років, і станом на початок червня продовжували зростати.

“Ціни на газ в Україні завжди корелюються з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна інтегрована в європейський газовий ринок з 2015 року. Україна імпортує 30% від загальних обсягів споживання, тому ціни на газ формуються, виходячи з динаміки цін на європейських торгових майданчиках. У середньому на початок червня ціни на газ у Європі сягали 25,9 євро/МВт-год, що трохи більше 270 доларів за тисячу кубометрів. Це зумовлено коливаннями цін на енергоринках, через те, що Російська Федерація штучно обмежує поставки газу з метою створення тиску для завершення будівництва газогону “Північний потік-2”, – зазначили у компанії.

Також на зростання цін впливає кон’юнктура глобальних ринків, зокрема, високі ціни на скраплений природний газ в азіатському регіоні. Для прикладу, на кінець травня ціни на газ в Китаї зросли на 11% до попереднього місяця і на 43% в порівнянні з травнем минулого року. Відтак високі ціни на газ у Китаї та азіатському регіоні в цілому створюють сильну конкуренцію серед постачальників.

У “Нафтогазі” також додали, що підключення до тарифного плану “Місячний” відбувається лише за бажанням клієнта. За замовчуванням усі клієнти ГК “Нафтогаз України” обслуговуються за річним тарифним планом “Фіксований”.