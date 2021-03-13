Про це повідомили в пресслужбі “Нафтогазу”.

У компанії нагадали, що з 1 лютого і до 31 березня гранична ціна на газ врегульована постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2021 р. № 25 і становить 6,99 грн/куб.м.

Впродовж січня-березня “Нафтогаз” продавав газ за ціною трохи нижчою за граничну — 6,86 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Утім, вже з квітня ситуація може змінитися.

“Уже з квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах і цінові пропозиції постачальників, з огляду на піврічний досвід роботи вільного ринку газу, значно відрізнятимуться”, — йдеться в повідомленні.