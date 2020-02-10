Про це виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“На цьому тижні ми завершуємо підготовку до чергового подання документів в рамках арбітражного процесу проти Російської Федерації щодо активів в Криму. Цей арбітражний процес триває вже кілька років”, – пише він.

Також Вітренко зазначає, що активи оцінюють приблизно в 8 млрд доларів разом з відсотками.

“До речі, Прем’єр-міністр України у своєму листі до Наглядової ради Нафтогазу” зазначив, що домовленості з Газпромом стали можливими “завдяки досягнутим політичним керівництвом держави домовленостям на міждержавному рівні”. Якщо це означає віру в те, що такі домовленості мали визначальну роль, то було б добре, якби політичне керівництво держави прямо зараз досягло домовленості на міждержавному рівні щодо сплати нам Росією компенсації за втрату активів в Криму (приблизно 8 млрд дол. Включно з відсотками)”, – написав він.

В той же час Вітренко додав, що позов виходить за рамки домовленостей про скасування судових претензій в питанні про транзитний контракт.

“Зауважу, що в арбітражі щодо активів в Криму нам протистоїть держава Російська Федерація, а не Газпром, і тому цей арбітраж не підпадає під угоду про врегулювання з Газпромом, яке “Нафтогаз” уклав в грудні після того як Газпром виконав рішення Стокгольмського арбітражу оплатити нам компенсацію в розмірі 4,6 млрд дол. (плюс 400 млн дол. відсотків на дату остаточного розрахунку), і погодився продовжити транзит газу”, – підкреслив він.