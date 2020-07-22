НАК "Нафтогаз України" підвищує ціну на газ для населення, за липень вона зросла на 7%.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Підвищення вартості пояснюється тим, що ціни на головних європейських хабах в останню декаду червня і на початку липня почали рости, досягнувши максимальних значень з середини травня.

“У липні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК “Нафтогаз України” постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), зросла на 16 копійок до 2,30 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами)”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що така ціна – на 7% більше в порівнянні з червнем 2020 року.