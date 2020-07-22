Про це повідомляється на сайті компанії.
Підвищення вартості пояснюється тим, що ціни на головних європейських хабах в останню декаду червня і на початку липня почали рости, досягнувши максимальних значень з середини травня.
“У липні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК “Нафтогаз України” постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), зросла на 16 копійок до 2,30 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами)”, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що така ціна – на 7% більше в порівнянні з червнем 2020 року.
- НАК “Нафтогаз України” заявив, що неналежні розрахунки за газ з боку виробників тепла ставлять під загрозу своєчасний початок опалювального сезону в 2020 році.