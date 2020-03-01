НАК "Нафтогаз України" в березні 2020 року знизила ціни на природний газ для промспоживачів.

Про це повідомляє пресслужба “Нафтогазу”.

Залежно від обсягів закупівлі та умов оплати, “Нафтогаз” пропонує газ за ціною 3 981,00 – 4 606,00 грн/тис. куб. м, без урахування ПДВ і витрат на транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

У порівнянні з цінами на лютий 2020 року, в березні ціни знизяться на 12% -15% в залежності від умов поставки.