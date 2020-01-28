НАК "Нафтогаз України" відновив ціну на газ для населення, яка буде діяти в січні 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, один кубометр коштуватиме 4,65 гривні ($0,19). Ціна не включає ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами.

Нова ціна розрахована “Нафтогазом” згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року. За новою методикою, ціна на поточний місяць буде визначатися відповідно до фактичних біржових торгів, які проходили з 1 по 22 число цього місяця. Компанія буде публікувати ціну на поточний місяць протягом декількох робочих днів після 22 числа.

Нагадаємо, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року, вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК “Нафтогаз України” поставляє газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), визначається за новою формулою.