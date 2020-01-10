Про це він розповів в інтерв’ю виданню Liga.net.
Уточнюється, що “Нафтогаз” має намір подати до Третейського суду Гааги оновлені позови зі збільшеною сумою вимог.
“Ми подаємо зараз оновлені позови проти Росії за втрату можливості використовувати наше майно в Криму. І там велика сума вимог – $5 млрд без урахування відсотків. Але з відсотками це вже більше $7 млрд”, – розповів Вітренко.
За словами директора “Нафтогазу”, відповідне рішення суду, згідно з яким буде визначена сума компенсацій за втрачене в Криму майно, очікується в “в кінці 2020-го, або в 2021-му році”.
- Раніше глава “Оператора газотранспортної системи України” Сергій Макогон заявив, що переговори про транзит російського газу через територію України завершено.
- Також стало відомо, що Україна та ПАТ “Газпром” підписали мирову угоду щодо ініційованого російською компанією міжнародного арбітражу в справі про зобов’язання “Газпрому” сплатити близько $ 7,4 млрд за штрафу Антимонопольного комітету України (АМКУ).