Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що компанія подасть новий позов проти Росії стосовно втрачених активів в анексованому Криму.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Liga.net.

Уточнюється, що “Нафтогаз” має намір подати до Третейського суду Гааги оновлені позови зі збільшеною сумою вимог.

“Ми подаємо зараз оновлені позови проти Росії за втрату можливості використовувати наше майно в Криму. І там велика сума вимог – $5 млрд без урахування відсотків. Але з відсотками це вже більше $7 млрд”, – розповів Вітренко.

За словами директора “Нафтогазу”, відповідне рішення суду, згідно з яким буде визначена сума компенсацій за втрачене в Криму майно, очікується в “в кінці 2020-го, або в 2021-му році”.