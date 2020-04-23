У квітні оптова ціна на газ для населення, виробників тепла та інших захищених споживачів знизилася до 2,9 гривні за кубометр (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування), що на 15% менше, ніж у березні.

Про це повідомила пресслужба “Нафтогазу”.

У компанії відзначили, що зниження ціни на газ для населення пов’язане з появою на внутрішньому ринку нового ліквідного цінового індикатора.

“Оператор газотранспортної системи України провів тендер на закупівлю газу на період поставки березень-грудень 2020 року, і торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка призводить до зниження оптових цін на купівлю-продаж газу”, – заявили в “Нафтогазі”.

Таким чином, оптова ціна у квітні встановлена ​​на рівні, який на 15% нижчий від ціни у березні.

В “Нафтогазі” наголосили, що із січня 2020 року ціна на газ для населення знизилася на 38%.

“Зниження цін на газ третій місяць поспіль – позитивний сигнал для людей. Рахунки за газ у квітні повинні знизитися і через закінчення опалювального сезону, і через зменшення відпускної ціни Нафтогазу”, – заявив голова правління компанії Андрій Коболєв.