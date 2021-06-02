НАК "Нафтогаз України" на запит видання #Букви відмовилася повідомляти перелік посадових обов’язків та розмір оплати праці новопризначеної радниці голови правління НАКу з міжнародних питань Світлани Заліщук. У компанії послались на те, що вони не зобов'язані надавати таку інформацію.

#Букви роз’яснюють, чому НАК повинен надати таку інформацію.

Нагадаємо, що Світлана Заліщук координуватиме взаємодію “Нафтогазу” з міжнародними партнерами, зокрема посадовими особами країн G7, та виконуватиме представницьку функцію високого рівня.

Одним з пріоритетів її роботи буде протидія роботі російського газопроводу “Північний потік-2”.

#Букви вирішили поцікавитися, якою буде зарплата нової радниці, про що надіслали відповідний запит.

Проте у “Нафтогазі” відповіли, що зарплата і обов’язки Світлани Заліщук є конфіденційною інформацією компанії, додавши, що її розголошення призведе до порушення закону про персональні дані.

Чому “Нафтогаз” повинен надати інформацію?

Преамбула Закону України “Про доступ до публічної інформації” визначає, що предметом регулювання цього закону є не лише інформація, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, а й інформація, що становить суспільний інтерес. Відповідно до частини 2 статті 13 закону “Про доступ до публічної інформації”, до розпорядників інформації, зобов’язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, прирівнюються суб’єкти господарювання, які володіють інформацією, що становить суспільний інтерес.

Частина 4 статті 13 того ж закону встановлює, що усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, мають керуватися законом “Про доступ до публічної інформації”.

При цьому у статті 6 закону “Про доступ до публічної інформації” є низка умов, сукупність яких є обов’язковою для обмеження доступу до інформації. Якщо зазначена сукупність умов відсутня (як у випадку із запитуваною #Буквами інформацією), то відмова надати інформацію порушує вимоги вищезазначеного закону.

Що ж до посилання на норми Закону України “Про захист персональних даних” у контексті частини 5 статті 6, то оприлюднення фото, імені, прізвища, посади та місця роботи особи (що було зроблено саме НАК “Нафтогаз України” в публікаціях на сайті та сторінках компанії у соцмережах) самі по собі є обробкою персональних даних – дані, опубліковані НАК “Нафтогаз”, були розповсюджені невизначеному колу осіб.

У своїй відповіді на запит #Букв НАК “Нафтогаз” посилалася на норми частини 5 статті 6 закону України “Про захист персональних даних”, які передбачають, що обробка персональних даних здійснюється, зокрема, у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

Як уже було зазначено вище, чинне законодавство, а саме закон “Про доступ до публічної інформації” встановлює обов’язок для НАК “Нафтогаз України” надавати відповідь на запити стосовно інформації, що становить суспільний інтерес.

З урахуванням зазначеного, відмова компанії у наданні запитуваної інформації є свідченням вибіркового виконання компанією вимог закону “Про захист персональних даних” та порушення компанією вимог закону “Про доступ до публічної інформації”.

З огляду на те, що:

НАК “Нафтогаз України” було самостійно віднесено інформацію про призначення Світлани Заліщук на посаду радниці голови правління НАК “Нафтогаз” з міжнародних питань, до інформації, що становить суспільний інтерес (про що свідчить публікація даної інформації на сайті НАК “Нафтогаз” та сторінках компанії у соцмережах);

НАК “Нафтогаз України” прирівнюється до розпорядників інформації в розумінні норм закону “Про доступ до публічної інформації” з усіма відповідними обов’язками;

для віднесення інформації щодо рівня оплати праці та посадових обов’язків співробітників та посадових осіб НАК “Нафтогаз України” до інформації з обмеженим доступом (зокрема і конфіденційної) відсутня передбачена нормами частини 2 статті 6 закону “Про доступ до публічної інформації” сукупність підстав;

розпорядники інформації (та прирівняні до них особи) при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися саме законом “Про доступ до публічної інформації”, незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють;

#Букви надіслали до НАК повторний запит щодо уточнення посадових обов’язків Світлани Заліщук та розміру її заробітної плати.

Нагадаємо, що Світлана Заліщук колишня нардепка – у Верховній Раді очолювала підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції. Також була членом українських делегацій до ПАРЄ та Парламентського комітету Асоціації з Європейським Союзом.