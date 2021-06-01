Про це йдеться в офіційній відповіді “Нафтогазу” на запит #Букв.

Нагадаємо, що Світлана Заліщук координуватиме взаємодію “Нафтогазу” з міжнародними партнерами, зокрема посадовими особами країн G7, та виконуватиме представницьку функцію високого рівня.

Одним з її пріоритетів роботи буде протидія роботі російського газопроводу “Північний потік-2”.

#Букви вирішили поцікавитися, якою буде зарплата у нової радниці.

Проте у “Нафтогазі” відповіли, що зарплата і обов’язки Світлани Заліщук є конфіденційною інформацією компанії, додавши, що її розголошення призведе до порушення закону про персональні дані.

“Запитувана Вами персоніфікована інформація щодо радниці голови правління НАК “Нафтогаз України” є конфіденційною інформацією в розумінні статей 6 та 7 Закону. Запитувані відомості є інформацією про фізичну особу (персональними даними) в значенні рішень Конституційного Суду України від 20.01.2012 № 2-рп 2012, від 11.10.2018 № 7- р/2018, статті 302 Цивільного кодексу України, частини 5 статті 6 Закону України “Про захист персональних даних”. Така інформація є конфіденційною і може бути поширена тільки за згодою особи, якої вона стосується, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини”, – йдеться у відповіді.

Нагадаємо, що Світлана Заліщук колишня нардепка – у Верховній Раді очолювала підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції. Також була членом українських делегацій до ПАРЄ та Парламентського комітету Асоціації з Європейським Союзом.