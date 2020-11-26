За дев'ять місяців 2020 року збиток НАК "Нафтогаз України" склав 17 млрд гривень. За той же період минулого року компанія отримала 12,9 млрд гривень прибутку.

Про це поінформували в пресслужбі НАК.

Причиною збитку в “Нафтогазі” називають “менший попит та нижчі ціни на газ”.

“За дев’ять місяців 2020 року збиток склав 17 млрд грн, порівняно з прибутком 12,9 млрд грн за той самий період у 2019 році, за виключенням припиненої діяльності, причинами чого є менший попит та нижчі ціни на газ”, – йдеться в повідомленні.

У НАК уточнили, що ще одним фактором, що спровокував збитки, стали борги посередників.

“Після скасування спеціальних зобов’язань (Public Service Obligations, PSO) з 1 серпня 2020 року, українські споживачі можуть вільно змінювати постачальника природного газу та отримувати переваги від ринкового ціноутворення. При цьому посередники, що постачають газ, мають вчасно розраховуватися за нього. Однак, платежі за частину поставок, реалізованих до 31 липня 2020 року на умовах PSO, залишаються простроченими, що стало причиною нарахування резервів сумнівних боргів у сумі 3,7 млрд грн за дев’ять місяців поточного року. Резерв сумнівних боргів, ймовірно, знову матиме негативний вплив на прибутковість у наступному кварталі”, – повідомили в компанії.

За третій квартал 2020 року збиток “Нафтогазу” склав 5,5 млрд грн (в порівнянні зі збитком 4,8 млрд грн в третьому кварталі 2019 року). На результати вплинуло “значне зниження цін на газ і збільшення обсягів продажу газу”.

У “Нафтогазі” також відзначили, що за дев’ять місяців 2020 року було видобуто 10,7 млрд куб. м і реалізовано 12 млрд куб. м природного газу.

Чистий борг знизився з 42,6 млрд грн наприкінці 2019 року до 19,7 млрд грн наприкінці третього кварталу нинішнього року.

Загальна сума грошових коштів, перерахованих до держбюджету в 2020 році, склала 87 млрд грн (податки і дивіденди).

Що стосується дивідендів за 2019 рік, то 39,6 млрд грн було сплачено до держбюджету цього року, а 8,5 млрд грн сплачено наперед наприкінці 2019 року.