НАК "Нафтогаз України" заявив, що неналежні розрахунки за газ з боку виробників тепла ставлять під загрозу своєчасний початок опалювального сезону в 2020 році.

Про це йдеться в заяві компанії, оприлюдненій 13 липня.

“Нафтогаз” опублікував список підприємств-тепловиків, які не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівню розрахунків для отримання газу в рамках публічних спеціальних зобов’язань. У компанії заявили, що ці підприємства створюють загрозу для постачання тепла споживачам в опалювальний період.

“Неналежні розрахунки за газ з боку таких підприємств створюють загрозу для постачання тепла споживачам в опалювальний період, що є абсолютно неприпустимим. Наразі перелік включає 109 боржників при загальній кількості тепловиробників в Україні (на момент завершення минулого опалювального сезону) в 1316 підприємств”, — йдеться в заяві.

Крім того, був опублікований перелік підприємств, які мають заборгованість за договорами про реструктуризацію заборгованості, укладеними з “Нафтогазом”.