Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" подала позов у ​​Сполучених Штатах проти Росії щодо стягнення 5 мільярдів доларів, присуджених у Гаазі як компенсацію за збитки та втрачене майно в Криму.

Джерело: Reuters

Компанія подала позов до Окружного суду США округу Колумбія. Вони мають право це зробити, оскільки США входять до числа країн, де розміщені російські активи.

Росія, яка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, захопила Крим у 2014 році та анексувала півострів, що спричинило санкції з боку західних урядів.

Серед активів “Нафтогазу” в Криму – “Чорноморнафтогаз”, який видобував значні обсяги газу з Чорного моря.

У квітні “Нафтогаз” заявив, що арбітражний суд у Гаазі зобов’язав Росію виплатити 5 мільярдів доларів компенсації за незаконну експропріацію активів української компанії в Криму.

“Оскільки Росія добровільно не виплатила “Нафтогазу” кошти, як це передбачено арбітражним рішенням, ми маємо намір залучити всі доступні механізми для повернення цих коштів”, – заявив голова правління “Нафтогазу” Олексій Чернишов.

Чернишов додав, що компанія працює над цим у США та інших цільових юрисдикціях.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія шукатиме всі можливі способи захисту своїх “законних прав” у цій справі.