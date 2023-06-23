Джерело: Reuters
Компанія подала позов до Окружного суду США округу Колумбія. Вони мають право це зробити, оскільки США входять до числа країн, де розміщені російські активи.
Росія, яка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, захопила Крим у 2014 році та анексувала півострів, що спричинило санкції з боку західних урядів.
Серед активів “Нафтогазу” в Криму – “Чорноморнафтогаз”, який видобував значні обсяги газу з Чорного моря.
У квітні “Нафтогаз” заявив, що арбітражний суд у Гаазі зобов’язав Росію виплатити 5 мільярдів доларів компенсації за незаконну експропріацію активів української компанії в Криму.
“Оскільки Росія добровільно не виплатила “Нафтогазу” кошти, як це передбачено арбітражним рішенням, ми маємо намір залучити всі доступні механізми для повернення цих коштів”, – заявив голова правління “Нафтогазу” Олексій Чернишов.
Чернишов додав, що компанія працює над цим у США та інших цільових юрисдикціях.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія шукатиме всі можливі способи захисту своїх “законних прав” у цій справі.
- Тарифи на газ для побутових клієнтів “Нафтогазу” не зміняться до травня 2024 року.
- У британській розвідці зауважили, що попри наступальні дії України на південному напрямку, війська РФ подовжують активно створювати оборонні споруди на підступах до окупованого Криму.
- Міністр оборони Росії пригрозив “негайними ударами по центрах прийняття рішень” в Україні, якщо для удару по Криму буде використано зброю великої дальності.