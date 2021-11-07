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«Нафтогаз» погодився віддати Коломойському 3,5 млрд м³ газу, – Гончаренко

26 жовтня НАК “Нафтогаз України” підписав мирову угоду з олігархом Ігорем Коломойським і погодився віддати йому 3,5 млрд м3 газу зі сховищ. Перші 700 млн мають відійти йому вже 30 листопада.

Неділя, 7 листопада 2021, 17:22

Про це повідомив народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко у блозі для “УП”.

“3,5 млрд м3 – це третина всього газу, який держава накопичила в сховищах на зиму для населення. Для населення газу не вистачає, а для олігарха Коломойського як виявилося достатньо”, – зазначив нардеп.

За його даними, газ пустять на “Дніпроазот”. Після цього з нього виготовлять добрива й відправлять за кордон. Гончаренко додав, що народу залишається хіба молитися на теплу зиму, “а якщо раптом морози – то будуть просити у Путіна газ, як зараз у Лукашенка просять електроенергію”.

“Загалом ціна всієї цієї історії з газом – 3,5 млрд доларів США, виходячи із сьогоднішніх цін на газ. Це більш ніж 100 млрд грн – трохи менше ніж бюджет Збройних сил України на 2022 рік, там закладено 131 млрд”, – зазначив Гончаренко.

Нардеп зазначив, що за цей газ Коломойський судився з попередньої владою в Стокгольмському арбітражі, але тоді програв. 

“Загалом апетити Коломойського на 8 млрд м3 газу. Так що 3,5 млрд – це тільки аванс”, – додав нардеп.

Раніше Господарський суд міста Києва засвідчив законність дозволу Антимонопольного комітету України щодо передавання так званої труби Медведчука АТ “Укртранснафта”.

Теги: газ, деолігархізація, Ігор Коломойський, Нафтогаз України

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