АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи Нафтогаз, запустило в роботу нову пошукову свердловину глибиною 5 800 м. Зараз її дебіт становить 580 тис. куб. м газу на добу.

Джерело: НАК “Нафтогаз” України

У відомстві наголосили, що ця свердловина – одна із найпотужніших, яку запустило “Укргазвидобування” за останні роки. Її відкрили на одному з родовищ східної частини України.

“Перспективні ресурси газу цього блоку оцінюються в понад 6 млрд куб. м. Наразі у вказаному блоці відбувається підготовка до буріння ще двох нових свердловин: пошукової та розвідувальної”, – розповів очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Родовище має значні перспективи та разом з тим складну геологічну будову, яка сильно ускладнена глибинними розломами і має блоковий характер. Виявлені газові поклади перебувають в умовах високотемпературного розрізу з аномально високими пластовими тисками.

Через брак технологій раніше розробка перспективних покладів цього родовища на значних глибинах була неможливою.

“Нещодавно ми провели там сучасні 3D сейсмічні дослідження, що дало можливість спроєктувати цю пошукову свердловину. Свердловина має складну похило-спрямовану конструкцію. Її буріння та дослідження були складним викликом для команди геологів, буровиків та геофізиків, який вони успішно подолали. Далі продовжимо працювати над розкриттям потенціалу цього блоку”, – повідомив т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.