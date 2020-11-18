12 листопада ДП “Нафтогазбезпека” НАК “Нафтогаз України” замовило ТОВ “Хостинг-Х” послуги з надання у користування хмарної обчислювальної інфраструктури та розміщення серверного обладнання у дата-центрі “Парковий” на 72,30 млн грн.

Про це свідчать дані системи “Прозорро”.

Договір з цією фірмою укладено терміном на три роки. Зокрема, йдеться про доступ до оперативної пам’яті на 3 800 Гб, жорстких дисків на 201 Тб та інтернету швидкістю 1,5 Гбіт/секунду, а також п’ять зовнішніх IP-адрес, чотири канали передачі даних швидкістю 100 Мбіт/секунду, розміщення шафи та резервування 72 Тб даних.

Однак “Нафтогазбезпека” провела комерційну закупівлю на майданчику zakupki.prom.ua поза системою “Прозорро”. Ця операція є цілком законною, адже “Нафтогазбезпека” не є замовником у розумінні закону “Про публічні закупівлі”. Проте умови цієї закупівлі неможливо оскаржити в АМКУ. Учасники та хід аукціону приховані.

За даними джерела “Наші гроші”, в торгах взяло участь п’ять фірм із такими ціновими пропозиціями:

ТОВ “МСЕ” – 72,40 млн грн.

ТОВ “Хостінг-Х” – 72,30 млн грн.

ТОВ “ДЕ Ново” – 71,99 млн грн.

ТОВ “Торгові системи” – 29 631 992 грн.

ТОВ “Гігаклауд” – 29 631 990 млн грн.

Перші три фірми під час редукціону знизили свою ціну на 1-1,5%, а дві інші – майже втричі від очікуваної вартості.

Але “Нафтогазбезпека” відхилила дві найдешевші фірми та “ДЕ Ново”. Причиною цього стало ненадання сертифіката відповідності про те, що їхнє обладнання підтримує софт Splunk версії не нижче 7.3.Х.

До слова, перед початком торгів не була зазначена обов’язкова наявність цього сертифікату. Ця умова з’явилася після початку закупівлі.

Проте дві відхилені фірми встигли подати замовнику листи від офіційних партнерів Splunk в Україні, але його не задовільнили ці документи. Відхилена “ДЕ Ново” зазначила, що офіційний дистриб’ютор ТОВ «ЕН РРС Україна» не може видати такий лист, адже Splunk не тестує обладнання на сумісність зі своїм софтом. Весь перелік сумісного обладнання є в технічній документації.

Так, залишилися лише дві фірми з найдорожчими цінами за послуги: “МСЕ” та “Хостинг-Х”. Серед них обрали останню фірму, яка попросила 72,30 млн грн за послуги для “Паркового”.

Обидві фірми надали сертифікати Splunk. Їх підписала директорка глобальних партнерських програм Bonni-Jo Salazar.

У сертифікатах вказаний номер тендеру, а тому вони повинні бути видані не раніше 16 листопада 2020 року. Проте Бонні-Джо Бушар Салазар вказала у “LinkedIn”, що не працює у “Splunk” з червня 2020 року.

За даними видання, нардеп Максим Єфімов підтвердив, що його родина через британську “Fineroad Business Llp” контролює ТОВ “Амадеус Ко”, яке володіє КВЦ “Парковий”. До цього власником британської фірми був Яшар Ходжаєв – фігурант кримінальної справи про легалізацією коштів сім’ї Януковича. Компанія “Fineroad Business Llp” фігурувала у схемі закупівлі першої “вишки Бойко” у 2011 році.

Дата-центр “Парковий” належить ТОВ “Анте Медіам”, засновниками якого є Максим Єфімов, Едуард Бондаренко та Віталій Філатов, краматорське ТОВ “КУА АПФ Укрмашінвест”, київське ПАТ “ЗНВКІФ “Гратіс” і кіпрська “ДіБі Венче Інвестментс Лтд”.

Компанія “Хостинг-Х” створена у 2019 році, а її засновниками є директор Даниїл Брежнєв, Андрій Шаронов та столичне ТОВ “Смарт Сек’юріті Солюшнз” Тетяни Мельник з Чорноморська Одеської області.