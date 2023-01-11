Про це мовиться у звіті гельсінського Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря (CREA).
Короткостроковий надприбуток, отриманий Росією через захмарні ціни на нафту та газ у 2022 році, починає зникати, частково через скорочення споживання, спричинене високими цінами. Тож, подальше скорочення доходів Кремля суттєво послабить здатність країни продовжувати наступ і у такий спосіб сприятиме припиненню війни.
Європейська заборона на імпорт російської нафти і введена західними країнами гранична ціна на неї щоденно коштує Росії 160 млн євро.
Падіння обсягів відвантаження та цін на російську нафту скоротило експортний виторг РФ на 180 млн євро на день. Водночас Росії вдалося заробляти 20 млн євро на день шляхом збільшення експорту в інші країни. Водночас вже з 5 лютого, коли обмеження пошириться на нафтопродукти, Росія втрачатиме 280 млн євро на день.
Висновки та рекомендації
- Зменшення попиту на викопне паливо зіграло ключову роль у забезпеченні впровадження та ефективності заборони на імпорт. Важливо зробити ці скорочення більш стійкими в економічному та соціальному плані шляхом подальшого інвестування в енергоефективність, енергозбереження та чисту енергію.
- Переглянути верхню межу цін на нафту до 25–35 доларів США за барель сирої нафти та до 5 доларів США за барель нафтопродуктів. Цей рівень суттєво зменшить надходження російського податку на видобуток, водночас зберігаючи економічну рентабельність видобування російської нафти.
- Посилити дотримання цінової межі, збільшивши штрафи для танкерів, що порушують межу, а також посиливши вимоги про розкриття інформації або вимагаючи здійснення платежів через посередника.
- Запровадити додаткові санкції, щоб обмежити морську торгівлю російською нафтою. Це включає обмеження на продаж танкерів, щоб запобігти придбанню Росією, її союзниками та пов’язаними трейдерами старих танкерів для обходу ліміту, а також заборону на перевалку російської нафти в територіальних водах і виняткових економічних зонах країн коаліції цінового обмеження. Обмежити використання танкерів без належного страхового покриття та забезпечити дотримання екологічних норм для танкерів у Балтійському та Чорному морях.
- Встановити граничні ціни та/або обмеження на імпорт трубопровідної нафти, трубопровідного газу та ЗПГ із Росії до ЄС.
Набуло чинності обмеження ціни на російську нафту, узгоджене країнами G7 з метою зменшити обсяги прибутків РФ, і, відповідно, фінансів для ведення війни проти України.
Зауважимо, що у Кремлі вкотре за цей рік кардинально помилилися щодо оцінки ситуації. Прогнози, згідно з якими запровадження 5 грудня ембарго Євросоюзу та стелі цін G7 на нафту з Росії призведуть до різкого зростання нафтових котирувань, не виправдалися.
Індія, Туреччина та інші великі покупці не підтримали обмеження. На даному етапі схоже, що вони без проблем продовжуватимуть купувати російську нафту, оскільки остання пропозиція обмеженої ціни значно перевищує поточні ринкові ціни.
Вже 5 січня під час засідання уряду глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що слід ще сильніше знизити нинішню максимальну граничну ціну на російську нафту.
- Флагманська російська нафта продається за ціною, вдвічі меншою від ринкової – і значно нижчою від ліміту, встановленого G7 – після санкцій, спрямованих на обмеження доходів Кремля від продажу нафти.
- У середині вересня Сполучені Штати, Європейський Союз та країни “Великої сімки” ввели заборону на перевезення російської нафти і нафтопродуктів морем.
- Іран прагне заповнити порожнечу, залишену РФ на європейському нафтовому ринку, якщо близькосхідна країна зможе укласти угоду зі світовими державами щодо своєї ядерної програми.
- 29 грудня міністерка клімату та навколишнього середовища Анна Москва заявила, що Польща готова до російської заборони продажу нафти країнам, які запроваджують обмеження цін. Країна скоротила споживання російської сирої нафти та забезпечила альтернативні поставки від таких виробників, як Саудівська Аравія.
- Вже цього року Кувейт планує збільшити експорт дизельного та авіаційного пального до Європи, допомагаючи континенту компенсувати падіння потоків з Росії. Близькосхідна країна розраховує збільшити постачання дизельного пального в Європу в п’ять разів — до 2,5 мільйона тонн.