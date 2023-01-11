Оскільки санкції та витрати, пов’язані з повномасштабним вторгненням в Україну, негативно впливають на економіку Росії, країна як ніколи залежить від експорту нафти та нафтопродуктів. Протягом минулого року ЄС здійснив значні кроки, щоб припинити свою залежність від імпорту російських енергоносіїв та припинити фінансування неспровокованих і незаконних нападів Кремля на Україну та Європу.

Про це мовиться у звіті гельсінського Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря (CREA).

Короткостроковий надприбуток, отриманий Росією через захмарні ціни на нафту та газ у 2022 році, починає зникати, частково через скорочення споживання, спричинене високими цінами. Тож, подальше скорочення доходів Кремля суттєво послабить здатність країни продовжувати наступ і у такий спосіб сприятиме припиненню війни.

Європейська заборона на імпорт російської нафти і введена західними країнами гранична ціна на неї щоденно коштує Росії 160 млн євро.

Падіння обсягів відвантаження та цін на російську нафту скоротило експортний виторг РФ на 180 млн євро на день. Водночас Росії вдалося заробляти 20 млн євро на день шляхом збільшення експорту в інші країни. Водночас вже з 5 лютого, коли обмеження пошириться на нафтопродукти, Росія втрачатиме 280 млн євро на день.

Висновки та рекомендації

Зменшення попиту на викопне паливо зіграло ключову роль у забезпеченні впровадження та ефективності заборони на імпорт. Важливо зробити ці скорочення більш стійкими в економічному та соціальному плані шляхом подальшого інвестування в енергоефективність, енергозбереження та чисту енергію.

Переглянути верхню межу цін на нафту до 25–35 доларів США за барель сирої нафти та до 5 доларів США за барель нафтопродуктів. Цей рівень суттєво зменшить надходження російського податку на видобуток, водночас зберігаючи економічну рентабельність видобування російської нафти.

Посилити дотримання цінової межі, збільшивши штрафи для танкерів, що порушують межу, а також посиливши вимоги про розкриття інформації або вимагаючи здійснення платежів через посередника.

Запровадити додаткові санкції, щоб обмежити морську торгівлю російською нафтою. Це включає обмеження на продаж танкерів, щоб запобігти придбанню Росією, її союзниками та пов’язаними трейдерами старих танкерів для обходу ліміту, а також заборону на перевалку російської нафти в територіальних водах і виняткових економічних зонах країн коаліції цінового обмеження. Обмежити використання танкерів без належного страхового покриття та забезпечити дотримання екологічних норм для танкерів у Балтійському та Чорному морях.

Встановити граничні ціни та/або обмеження на імпорт трубопровідної нафти, трубопровідного газу та ЗПГ із Росії до ЄС.

Набуло чинності обмеження ціни на російську нафту, узгоджене країнами G7 з метою зменшити обсяги прибутків РФ, і, відповідно, фінансів для ведення війни проти України.

Зауважимо, що у Кремлі вкотре за цей рік кардинально помилилися щодо оцінки ситуації. Прогнози, згідно з якими запровадження 5 грудня ембарго Євросоюзу та стелі цін G7 на нафту з Росії призведуть до різкого зростання нафтових котирувань, не виправдалися.

Індія, Туреччина та інші великі покупці не підтримали обмеження. На даному етапі схоже, що вони без проблем продовжуватимуть купувати російську нафту, оскільки остання пропозиція обмеженої ціни значно перевищує поточні ринкові ціни.

Вже 5 січня під час засідання уряду глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що слід ще сильніше знизити нинішню максимальну граничну ціну на російську нафту.