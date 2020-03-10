Про це повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков.
“Наглядова рада ОПЗ скасувала конкурс на відбір давальця попри найпривабливіші пропозиції учасників. Як я і казав заздалегідь, Наглядова рада навмисно створювала умови для зриву конкурсу. Сподіваюсь, що ці факти найближчим часом будуть вивчатися правоохоронними органами”, – йдеться в повідомленні.
Щуріков наголосив, що якби була прийнята пропозиція “Укрнафтобуріння”, то цей договір надав би можливість не лише виправити фінансовий стан ОПЗ, а й розрахуватися зі значною частиною заборгованості.
Нагадаємо, що у конкурсі на постачання давальницької сировини на Одеський припортовий завод перемогла компанія “Укрнафтобуріння”. Компанія надала найкращу цінову пропозицію за переробку тони карбаміду – $77, за аміак – $39,5.
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