Про це повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков.

“Наглядова рада ОПЗ скасувала конкурс на відбір давальця попри найпривабливіші пропозиції учасників. Як я і казав заздалегідь, Наглядова рада навмисно створювала умови для зриву конкурсу. Сподіваюсь, що ці факти найближчим часом будуть вивчатися правоохоронними органами”, – йдеться в повідомленні.

Щуріков наголосив, що якби була прийнята пропозиція “Укрнафтобуріння”, то цей договір надав би можливість не лише виправити фінансовий стан ОПЗ, а й розрахуватися зі значною частиною заборгованості.

Нагадаємо, що у конкурсі на постачання давальницької сировини на Одеський припортовий завод перемогла компанія “Укрнафтобуріння”. Компанія надала найкращу цінову пропозицію за переробку тони карбаміду – $77, за аміак – $39,5.