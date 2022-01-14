Депутатки Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель і Раса Юкнявічене розповіли журналістам про своє ставлення до кримінального провадження проти п'ятого президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

#Букви зібрали їх інтерв’ю.

Німецька політикиня, євродепутатка, депутатка Бундестагу Віола фон Крамон-Таубадель в інтерв´ю телеканалу “Прямий” наголосила: є загроза значного відкочування назад у демократичних стандартах в Україні. Вона назвала це поверненням до домайданних часів з його політизованим, вибірковим правосуддям стосовно опонентів.

Віола фон Крамон-Таубадель також наголосила, що у час загрози російського вторгнення необхідно єднатися: “Я думаю, що це не дуже розумно – зараз грати на руку Путіну можливим арештом колишнього Президента України”.

Євродепутатка акцентує на тому, що останні події нагадують їй часи Януковича та його методи боротьби з опонентами: “Ми бачили, які саме звинувачення висуваються, вони всі штучні, вигадані і це чітко нагадує мені часи Януковича, коли він посадив до в’язниці Юлію Тимошенко та арештував багатьох інших колишніх політиків. Це дуже схоже”.

Депутатка наголошує, що політична конкуренція – це добре. З конкурентами потрібно боротися політичними методами, а не шляхом використання політичного правосуддя.

Німецька політикиня додала, що теперішні учасники переслідування Порошенка можуть потрапити під індивідуальні політичні та економічні санкції – як у свій час причетні до політизованих рішень судді та політики 2010-2011 років.

Депутатка Європейського парламенту від Литви Раса Юкнявічене етері Радіо Свобода висловила стурбованість щодо ситуації всередині України. Вона припустила, що за кримінальним провадженням проти Петра Порошенка може стояти політичне переслідування.

Щодо звинувачення п’ятого президента України у державній зраді та сприянні терористичних організацій, політикиня сказала: “в мене був шок, коли я почула офіційні звинувачення, бо я знаю, як все почалося, і знаю, яку боротьбу веде путінська пропаганда проти Порошенка, і їм це було б дуже вигідно, якби сама Україна зробила те, що хотів зробити Путін”.

Раса Юкнявічене наголосила, що прискіпливо слідкує за подіями в Україні та на її кордонах, маючи на увазі російську агресію.

“Але я б хотіла, щоб Україна так само не давала підстав, щоб у друзів України виникали додаткові питання”, – стверджує євродепутатка.