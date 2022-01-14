#Букви зібрали їх інтерв’ю.
Німецька політикиня, євродепутатка, депутатка Бундестагу Віола фон Крамон-Таубадель в інтерв´ю телеканалу “Прямий” наголосила: є загроза значного відкочування назад у демократичних стандартах в Україні. Вона назвала це поверненням до домайданних часів з його політизованим, вибірковим правосуддям стосовно опонентів.
Віола фон Крамон-Таубадель також наголосила, що у час загрози російського вторгнення необхідно єднатися: “Я думаю, що це не дуже розумно – зараз грати на руку Путіну можливим арештом колишнього Президента України”.
Євродепутатка акцентує на тому, що останні події нагадують їй часи Януковича та його методи боротьби з опонентами: “Ми бачили, які саме звинувачення висуваються, вони всі штучні, вигадані і це чітко нагадує мені часи Януковича, коли він посадив до в’язниці Юлію Тимошенко та арештував багатьох інших колишніх політиків. Це дуже схоже”.
Депутатка наголошує, що політична конкуренція – це добре. З конкурентами потрібно боротися політичними методами, а не шляхом використання політичного правосуддя.
Німецька політикиня додала, що теперішні учасники переслідування Порошенка можуть потрапити під індивідуальні політичні та економічні санкції – як у свій час причетні до політизованих рішень судді та політики 2010-2011 років.
Депутатка Європейського парламенту від Литви Раса Юкнявічене етері Радіо Свобода висловила стурбованість щодо ситуації всередині України. Вона припустила, що за кримінальним провадженням проти Петра Порошенка може стояти політичне переслідування.
Щодо звинувачення п’ятого президента України у державній зраді та сприянні терористичних організацій, політикиня сказала: “в мене був шок, коли я почула офіційні звинувачення, бо я знаю, як все почалося, і знаю, яку боротьбу веде путінська пропаганда проти Порошенка, і їм це було б дуже вигідно, якби сама Україна зробила те, що хотів зробити Путін”.
Раса Юкнявічене наголосила, що прискіпливо слідкує за подіями в Україні та на її кордонах, маючи на увазі російську агресію.
“Але я б хотіла, щоб Україна так само не давала підстав, щоб у друзів України виникали додаткові питання”, – стверджує євродепутатка.
- Нагадаємо, пресслужба ДБР повідомляє, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Також у Державному бюро розслідувань заявили, що п’ятий президент України Петро Порошенко не планував їхати до Варшави до Стамбулу до спроби вручення йому підозри. Адвокат Порошенка Ігор Головань стверджує, що ДБР незаконно стежать за п’ятим президентом і що вони напевне знають, що поїздка була давно запланована.
- 17 січня на батьківщину повертається п’ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко. Про готовність зустріти Порошенка та необхідність його підтримки заявили десятки політиків, громадських діячів та ветеранів ООС, організувавши флешмоб.
- Захист Петра Порошенка попросив суд призначити засідання з обрання йому запобіжного заходу на 17 січня 2021 року у день повернення політика до Києва.
- Згодом ДБР також висловило сподівання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту в день його повернення.