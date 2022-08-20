Обстріли Запорізької АЕС тривожить як світову спільноту, так і самих українців. У разі аварії на ядерних установках атомної станції може відбутися викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцію та інших радіонуклідів. В результаті викиду може утворитися радіаційна хмара, яка по своїй протяжності може забруднювати ґрунт, поверхні, їжу та воду. Крім того, опади з хмари можуть осідати на шкірі та одязі людини. Зменшити шкоду радіації здатен калій йодид.

Як допомогти організму під час радіаційної небезпеки, нагадують у МОЗ.

У випадку аварії на АЕС виникає зовнішнє опромінення, а при споживанні забруднених харчових продуктів – внутрішнє. Значна частина викидів містить радіоактивний йод, або так звані радіоактивні ізотопи йоду.

Якщо не вживати заходів захисту, радіоактивний йод дуже легко і швидко поглинається щитоподібною залозою і може призвести до її захворювань.

Значний ризик для здоров’я має внутрішнє опромінення, – коли радіоізотопи потрапляють в організм людини через вдихання повітря чи споживання забруднених продуктів.

Щоб зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу, застосовують йодну профілактику – вживають калій йодид.

Приймати профілактичну дозу йодиду калію потрібно тільки після офіційного оповіщення про загрозу викиду та необхідність проведення йодної профілактики.

Найбільший ефект буде за умови завчасного прийому препарату за 6 і менше годин до надходження радіоактивної хмари. Ефективним він лишається і у випадку прийому одночасно з надходженням “хмари” та через 6 годин опісля.

У МОЗ не рекомендують приймати препарат через 24 годин після надходження хмари.

У випадку аварії будуть оперативно визначені пункти видачі калій йодиду. Одначе, якщо аварія уже відбулася, не рекомендовано залишати місце укриття.

Дози:

діти до 1 місяця (немовлята й діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) – 16 мг,

діти від 1 місяця до 3 років – 32 мг,

діти від 3 до 12 років – 62,5 мг,

підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують грудьми – 125 мг.

Особам, віком 40+ калій йодид не призначають.

У МОЗ також наголошують, що використання спиртового розчину йоду чи розчину Люголя є неефективним та завдасть лише шкоду.

Найбільша в Європі атомна станція – Запорізька електростанція – під загрозою. Але експерти кажуть, що катастрофа масштабів Чорнобиля малоймовірна.

За словами президента України Володимира Зеленського, українські дипломати та партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну станцію. Він вважає, що це може бути початком відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі.