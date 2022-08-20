Як допомогти організму під час радіаційної небезпеки, нагадують у МОЗ.
У випадку аварії на АЕС виникає зовнішнє опромінення, а при споживанні забруднених харчових продуктів – внутрішнє. Значна частина викидів містить радіоактивний йод, або так звані радіоактивні ізотопи йоду.
Якщо не вживати заходів захисту, радіоактивний йод дуже легко і швидко поглинається щитоподібною залозою і може призвести до її захворювань.
Значний ризик для здоров’я має внутрішнє опромінення, – коли радіоізотопи потрапляють в організм людини через вдихання повітря чи споживання забруднених продуктів.
Щоб зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу, застосовують йодну профілактику – вживають калій йодид.
Приймати профілактичну дозу йодиду калію потрібно тільки після офіційного оповіщення про загрозу викиду та необхідність проведення йодної профілактики.
Найбільший ефект буде за умови завчасного прийому препарату за 6 і менше годин до надходження радіоактивної хмари. Ефективним він лишається і у випадку прийому одночасно з надходженням “хмари” та через 6 годин опісля.
У МОЗ не рекомендують приймати препарат через 24 годин після надходження хмари.
У випадку аварії будуть оперативно визначені пункти видачі калій йодиду. Одначе, якщо аварія уже відбулася, не рекомендовано залишати місце укриття.
Дози:
- діти до 1 місяця (немовлята й діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) – 16 мг,
- діти від 1 місяця до 3 років – 32 мг,
- діти від 3 до 12 років – 62,5 мг,
- підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують грудьми – 125 мг.
Особам, віком 40+ калій йодид не призначають.
У МОЗ також наголошують, що використання спиртового розчину йоду чи розчину Люголя є неефективним та завдасть лише шкоду.
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