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Наглядова рада Facebook підтримала блокування акаунтів Трампа

Корпорація Facebook може продовжувати блокування акаунтів експрезидента США Дональда Трампа на своїх платформах.

Середа, 5 травня 2021, 17:15

Про це у середу, 5 травня, заявила незалежна наглядова рада соціальної мережі.

Зазначається, що члени наглядової ради підтримали рішення соцмережі про блокування акаунтів політика. При цьому рада заявила, що Facebook повинен переглянути рішення протягом шести місяців.

“Протягом шести місяців після прийняття цього рішення Facebook повинен переглянути довільне покарання, яке було накладено 7 січня, та прийняти відповідне покарання. Це покарання повинно базуватися на серйозності порушення та перспективі майбутньої шкоди. Воно також повинне відповідати правилам Facebook щодо серйозних порушень, які, своєю чергою, повинні бути чіткими, необхідними та пропорційними”, – написала рада у своєму рішенні.

Також рада розкритикувала Facebook за те, що він заблокував роботу акаунтів Трампа на невизначений термін. 

“Застосовуючи нечітке, нестандартне покарання, а потім передаючи цю справу на розгляд ради, Facebook прагне уникати своїх обов’язків”, – йдеться у рішенні.

Водночас у Facebook заявили, що рішення про блокування акаунтів Трампа було необхідною мірою після штурму Капітолія. Це визнала й наглядова рада.

“Ми розглянемо рішення ради та визначимо чітку та пропорційну дію. Тим часом облікові записи пана Трампа залишаються призупиненими”, – заявив віцепрем’єр-міністр з питань комунікацій Facebook Нік Клег у коментарі CNN.

Рішення ради також стосується соціальної мережі Instagram, яка належить Facebook, де Трамп також має обліковий запис.

Як відомо, після штурму будівлі Капітолію  чимало платформ і соцмереж заблокували акаунти Дональда Трампа. Десь, як у Twitter, бан був спершу короткостроковий, а потім — вічний. Facebook спочатку анонсував, що позбавить президента змоги публікувати дописи на 24 години, однак потім заблокував.

  • 16 січня соціальні мережі Facebook і Instagram відновили доступ до акаунтів Дональда Трампа, які були раніше заблоковані.
  • Соціальна мережа Twitter також заблокувала акаунти ряду прибічників Дональда Трампа, які на своїх сторінках просували теорії змови спільноти QAnon.
  • У лютому колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру повертатися у Twitter, оскільки він “вже не той”.
Теги: Дональд Трамп, Facebook

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