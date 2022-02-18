Про це сповістив голова комітету з аудиту Суспільного Мовлення Вадим Міський.

Повідомляється, що Лодигін пішов у відставку за власним бажанням. Ймовірною причиною цього могла стати справа щодо перемоги співачки Alina Pash у Нацвідборі на “Євробачення”, яка виступала в Криму після окупації.

Так, під час пресконференції навколо ситуації за результатами конкурсу Лодигін заявив, що готовий піти у відставку, щоб запобігти репутаційним втратам для мовника.