Про це сповістив голова комітету з аудиту Суспільного Мовлення Вадим Міський.
Повідомляється, що Лодигін пішов у відставку за власним бажанням. Ймовірною причиною цього могла стати справа щодо перемоги співачки Alina Pash у Нацвідборі на “Євробачення”, яка виступала в Криму після окупації.
Так, під час пресконференції навколо ситуації за результатами конкурсу Лодигін заявив, що готовий піти у відставку, щоб запобігти репутаційним втратам для мовника.
“Зараз бачу від суспільства, вираженого у наглядовій раді НСТУ, сигнали недовіри щодо моєї роботи. Я згоден прийняти таку аргументацію, якщо до моєї роботи є недовіра. Я готовий подати у відставку, щоб підтвердити кришталево чисту репутацію “Суспільного” у цій справі”, – зазначив Ярослав Лодигін.
- Нагадаємо, в українському нацвідборі на міжнародний пісенний конкурс “Євробачення 2022” перемогла артистка Alina Pash, яку раніше звинувачували у тому, що вона відвідувала окупований Росією Крим, прилетівши з Москви.
- Після цього, Олег Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra, який, згідно з результатами Нацвідбору до міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2022” зайняв друге місце, звинуватив організаторів у фальсифікаціях.
- Далі “Суспільне” пояснило, що сталося під час оголошення результатів глядацького голосування.
- Та на цьому скандали не закінчились і у зв’язку з отриманою від українців інформацію стосовно того, що команда співачки Alina Pash могла підробити довідки про перетин державного кордону з Кримом, Суспільний мовник звернувся до Державної прикордонної служби України.
- Також вона розповіла, звідки взялась фальшива довідка про її перетин адмінкордону із півостровом.
- В результаті Організаційний комітет Національного відбору на участь у “Євробаченні-2022” під час позачергового засідання ухвалив рішення щодо припинення участі у конкурсі співачки Alina Pash на тлі скандалу через поїздку до окупованого Криму.