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Безос відправився у космос разом з екіпажем ракетного корабля New Shepard. Його супроводжували брат Марк Безос, 82-річна американська пілотеса і посол доброї волі Воллі Фанк, а також 18-річний студент Олівер Дейма.

Зазначимо, що Безос здійснив політ у космос на борту 18-метрової повністю автоматизованої ракети New Shepard. Вона не потребувала управління з боку екіпажу.

Фото: Blue Origin

Фото: Associated Press

Фото: Blue Origin

Ракета піднялась на висоту у понад 100 кілометрів від поверхні Землі. Після цього капсула з екіпажем відокремилась від ракети. Усі члени екіпажу перебували у стані невагомості впродовж кількох хвилин.

Політ транслювали на сайті компанії Безоса BlueOrigin. Під час місії операторка постійно підтримувала зв’язок з екіпажем. Зокрема, вона перепитувала, як почуваються члени екіпажу. Схоже, самопочуття усіх учасників місії було чудовим, адже у відповідь вони радісно вигукували “Це неймовірно”, “Це найкращий день у житті”.

Перебуваючи у невагомості, члени екіпажу емоційно коментували свій стан радісними вигуками й називали себе “найщасливішим екіпажем”.

Через вісім хвилин після зльоту ракета повторного використання приземлилась на стартовому майданчику. 

Водночас капсула з екіпажем повернулась на Землю на парашуті через кілька хвилин. Для м’якого приземлення інженери BlueOrigin використали так звану “систему зворотної тяги”, яка створює повітряну подушку під транспортним засобом. Місія тривала 10 хвилин 22 секунди.

Зазначимо, що цей політ у космос став унікальним ще й тому, що на борту одночасно перебували наймолодша й найстаріша людини в історії космічних польотів – 18-річний студент Олівер Деймен й 82-річна авіаторка Воллі Фанк. 

BlueOrigin вже прокоментувала успішний політ Безоса у космос. У компанії кажуть, що сьогодні відкрили двері, через які пройдуть ще тисячі людей.

Безос вийшов з капсули у чудовому настрої. Він вдягнув ковбойський капелюх та не приховував радості. Після посадки мільярдер сказав, що це був “найкращий день”.