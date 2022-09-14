Про це повідомили у компанії відстеження польотів Flightradar24.
Зазначається, що як тільки рейс C-17 ZZ177 з тілом королеви розпочав політ, за ним намагались прослідкувати 6 мільйонів осіб.
“Це, на жаль, вплинуло на стабільність нашої платформи. Ми увімкнули додаткові контролі стабільності платформи, щоб обмежити швидкість, з якою додали нових користувачів на сайт”, – повідомили у компанії.
Таким чином на сайті за останнім польотом королеви слідкувало 4,79 мільйона осіб, однак загалом компанія опрацювала 76,2 млн запитів пов’язаних з польотом.
“Через 70 років після її першого польоту на посаді королеви на борту BOAC Argonaut “Аталанта”, останній політ королеви Єлизавети II є найбільш відстежуваним польотом в історії Fl”, – резюмували у компанії.
- 8 вересня, на 96-му році життя померла британська монархиня, яка найдовше керувала на своїй посаді – королева Єлизавета II (Елізабет Александра Мері Віндзор).
- Похорон королеви Великої Британії Єлизавети II відбудеться 19 вересня. Завдяки чому всі охочі зможуть попрощатися з королевою в Вестмінстер-холі, будівлі британського парламенту.