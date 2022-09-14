Мільйони людей зі всього світу у режимі онлайн спостерігали за літаком, який перевозив тіло королеви Великої Британії Єлизавети II з Единбурга до Лондона.

Про це повідомили у компанії відстеження польотів Flightradar24.

Зазначається, що як тільки рейс C-17 ZZ177 з тілом королеви розпочав політ, за ним намагались прослідкувати 6 мільйонів осіб.

“Це, на жаль, вплинуло на стабільність нашої платформи. Ми увімкнули додаткові контролі стабільності платформи, щоб обмежити швидкість, з якою додали нових користувачів на сайт”, – повідомили у компанії.

Таким чином на сайті за останнім польотом королеви слідкувало 4,79 мільйона осіб, однак загалом компанія опрацювала 76,2 млн запитів пов’язаних з польотом.

“Через 70 років після її першого польоту на посаді королеви на борту BOAC Argonaut “Аталанта”, останній політ королеви Єлизавети II є найбільш відстежуваним польотом в історії Fl”, – резюмували у компанії.