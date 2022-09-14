Мільйони людей зі всього світу у режимі онлайн спостерігали за літаком, який перевозив тіло покійної королеви Великої Британії Єлизавети II з Единбурга до Лондона.

Про це повідомили у компанії відстеження польотів Flightradar24.

Зазначається, що як тільки рейс C-17 ZZ177 із тілом королеви розпочав політ, за ним намагались прослідкувати 6 мільйонів осіб.

“Це, на жаль, вплинуло на стабільність нашої платформи. Ми увімкнули додаткові контролі стабільності платформи, щоб обмежити швидкість, з якою додавалися нові користувачі на сайт”, – повідомили у компанії.

Відтак на сайті за останнім польотом королеви постійно стежило 4,79 мільйона осіб, однак загалом компанія опрацювала 76,2 млн запитів, пов’язаних із польотом.

“Через 70 років після її першого польоту на посаді королеви на борту BOAC Argonaut “Аталанта”, останній політ королеви Єлизавети II є найбільш відстежуваним польотом в історії Fl”, – резюмували у компанії.