Норвезька нафтогазова компанія Equinor заявила про вихід зі всіх своїх спільних підприємств у Росії.

Про це йдеться у заяві компанії.

Ще 27 лютого 2022 року Equinor вирішила розпочати процес виходу зі спільних проєктів компанії у РФ.

З того часу Equinor припинила усі нові інвестиції в Росію, припинила торгівлю нафтогазовими продуктами з Росії та оголосила про списання 1,08 мільярда доларів на балансі станом на 31 березня 2022 року.

“Тепер Equinor передала свою частку в чотирьох російських спільних підприємствах “Роснефти” і звільняється від усіх майбутніх зобов’язань. Також підписано угоду про вихід з проєкту “Харьяга”, – йдеться у повідомленні.

Вихід з усіх спільних підприємств завершено відповідно до санкційного законодавства Норвегії та ЄС щодо Росії.