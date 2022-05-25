Про це йдеться у заяві компанії.
Ще 27 лютого 2022 року Equinor вирішила розпочати процес виходу зі спільних проєктів компанії у РФ.
З того часу Equinor припинила усі нові інвестиції в Росію, припинила торгівлю нафтогазовими продуктами з Росії та оголосила про списання 1,08 мільярда доларів на балансі станом на 31 березня 2022 року.
“Тепер Equinor передала свою частку в чотирьох російських спільних підприємствах “Роснефти” і звільняється від усіх майбутніх зобов’язань. Також підписано угоду про вихід з проєкту “Харьяга”, – йдеться у повідомленні.
Вихід з усіх спільних підприємств завершено відповідно до санкційного законодавства Норвегії та ЄС щодо Росії.
- Нагадаємо, що 26 квітня прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна виділить 400 мільйонів норвезьких крон ($44 мільйони) на ініціативу під керівництвом Великої Британії щодо закупівлі зброї та військового обладнання для України.
- Активісти Greenpeace заблокували танкер з російською нафтою на знак протесту проти російського вторгнення в Україну. Вони прикували себе ланцюгом до судна, який доставив товар до Норвегії.