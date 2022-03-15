Співробітництво із Росією припиняє найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor. Вони більше не будуть торгувати із РФ нафтопродуктами.

Про це йдеться на сайті фірми.

Відтепер норвезька компанія не вступатиме в нові угоди. Equinor не буде займатися транспортуванням нафти та нафтопродуктів з Росії.

До повномасштабного вторгнення компанія мала певні договірні зобов’язання. Зокрема контракти, які підписали у січні 2022 року. Прийом цих вантажів здійснюватиметься у повній відповідності до чинних санкцій. Очікується, що протягом березня компанія отримає чотири партії нафти.

“Дві з них продаються клієнтам Азії. Третя (партія) — нафта, яка буде доставлена на контрактне сховище Equinor. Четверта – сировинний вантаж, який буде доставлений на нафтопереробний завод Монгстад у Норвегії”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що рішення вийти із ринку РФ передувала заява Equinor щодо призупинення своїх проєктів.