Про це повідомили у пресрелізі компанії.

“Wintershall Dea припинить свою діяльність у Росії. Продовження діяльності в Росії є неприпустимим. Агресивна війна Росії в Україні несумісна з нашими цінностями та зруйнувала співпрацю між Росією та Європою”, – йдеться у повідомленні.

Компанія додала, що їхню роботу, як раніше, унеможливили накладені урядом РФ обмеження щодо діяльності західних компаній у країні та зовнішнє втручання в роботу спільних підприємств. Це призвело до економічної експропріації спільних підприємств у Росії, – зазначив генеральний директор Маріо Мехрен.

Виконання рішення здійснюватиметься з дотриманням усіх чинних правових зобов’язань.

“З початком російсько-української війни Wintershall Dea обережно відкоригувала свої фінансові рамки та виключила російські операції з периметра свого планування”, – зазначили у компанії.