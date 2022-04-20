Найбільша нафтогазова корпорація Японії Eneos Holdings відмовилася від закупівлі російської нафти. Компанія планує дотримуватися цього рішення, поки навколо України не стабілізується ситуація.

Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Eneos Holdings Inc шукає альтернативні шляхи постачання сировини з Близького Сходу. На цей момент Японія отримує їх від чинних торгових партнерів, таких як Саудівська Аравія, Абу-Дабі і Кувейт.

За словами глави Eneos Holdings Цутому Сугіморі, у майбутньому компанія також буде шукати інші шляхи постачання. Річ у тім, що японська корпорація продовжить “зусилля з диверсифікації джерел, щоб зменшити залежність від Близького Сходу в майбутньому”.