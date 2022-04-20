Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Eneos Holdings Inc шукає альтернативні шляхи постачання сировини з Близького Сходу. На цей момент Японія отримує їх від чинних торгових партнерів, таких як Саудівська Аравія, Абу-Дабі і Кувейт.

За словами глави Eneos Holdings Цутому Сугіморі, у майбутньому компанія також буде шукати інші шляхи постачання. Річ у тім, що японська корпорація продовжить “зусилля з диверсифікації джерел, щоб зменшити залежність від Близького Сходу в майбутньому”.

Зазначимо, що Eneos Holdings припинила закупівлю нафти ще у березні. Рішення ухвалили та дотримуються його через російське повномасштабне вторгнення в Україну.