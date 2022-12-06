Секретар Ради Нацбезпеки та оборони Олексій Данілов розповів про ситуацію в областях України після масованої ракетної атаки росіян 5 грудня.

Про це він повідомив в етері телемарафону.

За словами Данілова, найбільше від вчорашніх ворожих обстрілів постраждала Одеса.

Він додав, що фахівці з енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків ударів

Щодо інших постраждалих областей, то “обійшлося без серйозних наслідків”.

“По решті території ми не бачимо великих проблем. До цього наші фахівці готові. Ба більше, ми вже розуміємо, в який спосіб нам діяти, коли ми розуміємо, що найближчим часом буде атака. Це вже наше ноу-хау, наших енергетиків, які спільно зі службами відпрацьовують ці питання”, — зауважив Данілов.