Майже кожен третій українець вживає алкогольні напої. При цьому щодня випиває лише 1% повнолітніх громадян.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи Рейтинг.

Скільки українців вживають алкоголь?

Соціологи зазначили, що 66% опитаних українців вживають алкогольні напої:

33% – його рідше, ніж раз на місяць;

26% – кілька разів на місяць;

7% – кілька разів на тиждень;

1% – кожного дня.

Попри це 32% опитаних взагалі не вживають алкогольних напоїв. Результати дослідження вказують на те, що частіше алкоголь вживають чоловіки, молодь і люди середнього віку та категорія більш забезпечених українців.

Соціологи констатували, що чоловіки в будь-якому віці споживають алкоголь частіше, ніж жінки. Водночас молодь частіше вживає алкоголь, незалежно від типу поселення. Молодь і люди середнього віку, які живуть у містах, вживають його однаковою мірою.

Який алкоголь обирають українці?

Цікаво, що українці назвали свої улюблені напої. Беззаперечними фаворитами стали вино (36%) і пиво (29%). Водночас горілку вживають 20% респондентів, коньяк – 17%, домашні вина, настойки – 14%, шампанське, ігристі вина – 12%, віскі – 7%, самогон – 6%. Сидр, ром, наливки чи настоянки, вермут, коктейлі, джин, лікери полюбляють лише 1-2% опитаних.

У західних та центральних областях частіше споживають вино. У Західній Україні поширені домашні вина, настойки та самогон. Респонденти зі східних областей частіше обирають горілку.

Молоді українці частіше споживають пиво і вино, люди старшого віку – горілку, коньяк, домашні вина і настоянки, а також самогон.

Соціологи кажуть, що вино користується неабиякою популярністю серед респондентів будь-якого віку. При цьому жінки вдвічі частіше обирають вино. Так само частіше вони п’ють домашні та ігристі вина. натомість чоловіки обирають пиво (40%) та горілку (31%). Вони також споживають коньяк, віскі й самогон.

Пиво частіше обирають молоді чоловіки, а горілку – чоловіки старшого віку. Молоді українки також часто споживають пиво. Споживання міцних напоїв, зокрема горілки, коньяку і домашніх вин, притаманне для середньої та старшої вікової категорії. Серед старших коньяк споживають однаково як чоловіки, так і жінки.

Коли українці найчастіше випивають?

Найчастіше вживають алкоголь:

на честь свята, або іншої важливої події – 67%;

щоб гарно провести час з близькими – 30%;

щоб розслабитися, підняти настрій – 24%;

щоб насолодитися смаком – 9%%

добре підходить до страв – 8%;

корисно для здоров’я – 7%;

допомагає заснути – 4%.

Як українці оцінюють шкоду алкоголю?

54% вважають, що існують безпечні дози алкоголю, які нешкідливі для здоров’я, водночас 45% з цим не згодні.

Частіше з тим, що є безпечні дози, погоджуються чоловіки. Менш шкідливими алкогольними напоями кожен третій опитаний назвав вино, кожен п’ятий – домашні вина. Лише 10% вважають, що менш шкідливим алкоголем є горілка, 8% – пиво, 6-7% – називали коньяк та самогон.

Чверть переконані, що усі алкогольні напої шкідливі. Частіше таку думку висловлюють молодші респонденти. Жінки менш шкідливим напоєм назвали вина, а також домашні вина і настойки. Відповідно чоловіки менш шкідливим вважають горілку, пиво, самогон.

Опитування було проведено 25-27 квітня 2021 року серед 1500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing –телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.