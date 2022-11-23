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Найбільші міста Європи передадуть Україні генератори в межах спільної акції

Найбільші міста Європи передадуть Україні генератори та трансформатори в межах спільної акції. Це відбувається на тлі того, коли температура починає падати, а РФ продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

Середа, 23 листопада 2022, 21:59
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Про це інформує CNN.

Ініціатива Generators of Hope (“Генератори надії”), започаткована 23 листопада Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою та Даріо Нарделлою, мером Флоренції та президентом Eurocities, мережі з понад 200 великих європейських міст, спрямована на те, аби забезпечити енергією основні об’єкти країни, зокрема лікарні, школи, станції водопостачання, центри допомоги, притулки та телефонні вежі.

“Європейський парламент і ЄС продемонстрували надзвичайну солідарність з Україною на гуманітарному, військовому та фінансовому фронті. Тепер їм потрібна практична підтримка, щоб пережити зиму”, – наголосила Метсола на пресконференції в середу. “Я закликаю всі міста, селища та регіони по всій Європі приєднатися до кампанії Generators of Hope”.

Своєю чергою, Нарделла зауважив, що, як мер, вона розуміє важливість місцевих послуг. За її словами, започаткувавши цей прямий заклик до дій для міст об’єднатися та допомогти Україні, передавши генератори та трансформатори, європейські країни можуть допомогти гарантувати, що міста України зможуть найкраще керувати своїм повсякденним життям.

“Ми повинні діяти негайно. Зима на порозі, немає електрики та газу, немає часу марнувати”, – додав мер Флоренції.

Голова Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак зауважив, що Україна “пишається тим, що європейці та їхні інституції підтримують Україну у відповіді на терористичну тактику РФ проти українського цивільного населення”.

Теги: генератори, допомога Україні, електропостачання, європейські країни, підтримка України

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