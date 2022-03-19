Колишній капітан найбільшого у світі літака — української "Мрії" — Дмитро Антонов заявив, що Ан-225 можна було врятувати від знищення.

Про це йдеться у відеозверненні Дмитра Антонова.

Про знищення української “Мрії” стало відомо 27 лютого 2022 року. Найбільший у світі літак згорів унаслідок дій російських окупантів.

Відомо, що у той час “Мрія” була в аеропорту Гостомеля, де її очікував ремонт. Проте аеропорт Гостомеля був одним із найзапекліших місць боротьби з російськими окупантами.

Водночас колишній капітан “Мрії” Дмитро Антонов зауважує, що літак можна було врятувати, але керівництво компанії не ухвалило рішення щодо переміщення у безпечніше місце.

За його словами, 26 січня, тобто до початку війни, керівництву ДП “Антонов”надійшло звернення від NATO NAMSA з пропозицією перебазувати увесь повітряний флот до підприємства у Лейпцигу (Німеччина).

Окрім цього “Антонову” пропонували спільно з повітряним флотом евакуювати весь персонал, екіпаж та обладнання. Проте керівництво ДП “Антонов” не відповіло на запит партнерів та не ухвалило рішення щодо “Мрії” та решти повітряних суден.

Дмитро Антонов вважає, що рішення не було ухвалено через відсутність топменеджменту компанії. Вони за два тижні до початку війни у повному складі переїхали з України до Лейпцига.