5 вересня німецька енергетична компанія Uniper заявила, що більше не отримує російський газ.

Про це повідомляє Reuters.

Uniper, мажоритарним власником якого є фінський Fortum, додав, що за потреби використовуватиме транші нещодавно запитаних кредитних ліній від німецького державного кредитора KfW, які було погоджено та підписано.

У червні німецькі енергетичні компанії Uniper і RWE заплатили за російський газ за новою схемою, запропонованою Москвою, щоб забезпечити безперервні постачання палива.

Тоді в Uniper зазначили, що цей спосіб оплати не суперечить санкціям Євросоюзу проти РФ та гарантує виконання контрактів. Процес було погоджено з урядом Німеччини відповідно до приписів Єврокомісії.

Вже у липні Німеччина частково націоналізувала газову компанію Uniper, яка до початку війни була найбільшим німецьким партнером “Газпрому”.

Довідка. “Північний потік” (Nord Stream) проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва.

Uniper обслуговує понад 100 муніципальних комунальних та промислових підприємств у Німеччині.