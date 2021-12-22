Найбільший ризик для комерційної нерухомості становить не пандемія Covid-19 – аналітики The Economist

Більшість власників офісних приміщень уникли суттєвих потрясінь за період пандемії. Вартість угод із продажу у великих містах не змінилася попри зниження орендної плати. Однак, загроза ринку комерційної нерухомості зберігається, зокрема, через зміну клімату, а не пандемію.

Про це пише журнал The Economist.

Комерційна нерухомість може постраждати вже найближчим часом. У разі, коли працівники обиратимуть формат віддаленої роботи, офіси стануть витратним матеріалом.

При цьому, попит у Європі може зменшитися на 17% протягом наступних десяти років, в Америці – на 16%. Ціна квадратного метра зменшиться більш ніж удвічі.

Та основну небезпеку вбачають у ресурсозатратності комерційних приміщень.

Близько третини всіх викидів парникових газів у світі припадає на освітлення, обігрів або охолодження будівель. У Нью-Йорку 71% викидів парникових газів пов’язано саме із комерційною нерухомістю. На її будівництво припадає майже 40% спожитої енергії та чверть всього забруднення повітря.

Уряд Англії вже заявив про намір підвищити енергоефективність комерційних будівель. Оновлені правила означають, що кожен десятий офіс у центрі Лондона ризикує застаріти протягом року, а більшість може виявитися непридатною до використання до 2027 року.

Своєю чергою, європейські політики вже вимагають, аби 49% енергії у приміщенні вироблялось з відновлюваних джерел до 2030 року.

Усе це створить проблему застарілих будівель, котрі не розглядатимуть більше інвестори. Відповідно, власники втрачатимуть значну частину потенційних клієнтів.