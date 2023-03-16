Компанія Glencore, найбільший сировинний трейдер у світі, не планує продовжувати контракт на закупівлю російського алюмінію. Його термін закінчується у 2024 році.

Про це повідомило Bloomberg.

Гендиректор Glencore Гері Нейгл заявив, що компанія вважає такий крок правильним. У 2020 році трейдер уклав угоду з UC Rusal щодо придбання 6,8 млн тонн алюмінію до 2024. Компанія гарантувала збут більше ніж третини продукції. Орієнтовна вартість контракту складала 16,3 млрд доларів.

Glencore брав участь у створенні UC Rusal. Компанія тривалий час була міноритарним акціонером компанії. У 2019 році Glencore змінив свою частку на 10,55% акцій у материнській компанії UC Rusal – енергометалургійній En+. Пізніше компанія заявляла, що не може вийти з капіталу En+ через певні обставини.

Після російського вторгнення в Україну Glencore вирішив, що не буде починати новий бізнес у Росії. Утім вони продовжили виконувати вже підписані контракти. За словами гендиректора, політика компанії може змінюватися на тлі подій в Україні.

“Політика переглядається на основі того, що відбувається у світі. Якщо завтра в Україні настане мир і світу буде комфортно те, що люди знову ведуть справи з Росією, тоді так, ми будемо залучені”, — сказав він.

Для компанії припинення співпраці з UC Rusal означає зміни. Російський метал дозволяв компанії підтримувати свій статус провідного світового трейдера на ринку алюмінію. У цьому секторі Glencore не має власних виробничих активів, на відміну, наприклад, від міді та вугілля.