24 травня найбільший у світі авіаносець США Gerald R. Ford зайшов в Осло для участі в навчаннях НАТО, викликавши "передбачувану" реакцію РФ.

Джерело: AP

Атомний корабель США Gerald R. Ford увійшов у фіорд Осло в супроводі швидкісного човна з озброєним персоналом на борту. Норвезькі Збройні сили заявили, що будь-які човни повинні триматися на відстані півкілометра від авіаносця, а над районом, де перебував авіаносець, була створена заборонена для польотів зона.

Судно, яке називають найбільшим авіаносцем у світі, пробуде в столиці Норвегії до 30 травня. Очікується, що Gerald R. Ford візьме участь у навчаннях зі Збройними силами Норвегії, як повідомляється, в Арктиці.

Перший закордонний вихід корабля транслювався в прямому етері на норвезькому громадському телебаченні.

Прем’єр-міністр скандинавської країни Йонас Гар Стьоре зауважив, що з боку Росії буде “передбачувана реакція на це”, додавши, що Осло “продовжує лінію, яку ми проводили в минулі роки, бажаючи проведення навчань союзників у норвезьких водах”,

У посольстві РФ в столиці Норвегії заявили, що “такі демонстрації сили мають вигляд нелогічний і шкідливий”.

Відносини між Осло та Москвою стали напруженими після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зауважимо, у 2021 році Військово-морський флот США опублікував відео “повномасштабних ударних випробувань” американського військового корабля USS Gerald R Ford, одного з найбільших і новітніх авіаносців у світі.