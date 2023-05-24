Джерело: AP
Атомний корабель США Gerald R. Ford увійшов у фіорд Осло в супроводі швидкісного човна з озброєним персоналом на борту. Норвезькі Збройні сили заявили, що будь-які човни повинні триматися на відстані півкілометра від авіаносця, а над районом, де перебував авіаносець, була створена заборонена для польотів зона.
Судно, яке називають найбільшим авіаносцем у світі, пробуде в столиці Норвегії до 30 травня. Очікується, що Gerald R. Ford візьме участь у навчаннях зі Збройними силами Норвегії, як повідомляється, в Арктиці.
Перший закордонний вихід корабля транслювався в прямому етері на норвезькому громадському телебаченні.
Прем’єр-міністр скандинавської країни Йонас Гар Стьоре зауважив, що з боку Росії буде “передбачувана реакція на це”, додавши, що Осло “продовжує лінію, яку ми проводили в минулі роки, бажаючи проведення навчань союзників у норвезьких водах”,
У посольстві РФ в столиці Норвегії заявили, що “такі демонстрації сили мають вигляд нелогічний і шкідливий”.
Відносини між Осло та Москвою стали напруженими після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Зауважимо, у 2021 році Військово-морський флот США опублікував відео “повномасштабних ударних випробувань” американського військового корабля USS Gerald R Ford, одного з найбільших і новітніх авіаносців у світі.
- У вересні минулого року американський авіаносець відвідав Південну Корею для проведення спільних навчань – вперше за чотири роки, повідомили офіційні особи обох країн. Союзники прагнуть розгорнути американські ядерні “стратегічні війська” для стримування Північної Кореї.
- У Росії військові та суднобудівники намагаються перекласти одні на одних відповідальність за доведення до критичного стану єдиного російського авіаносця “Адмірал Кузнєцов”. Ще у грудні 2022 року на ньому відбулися пожежі.
- Під час проведення одних з найбільших військових навчань Швейцарії за понад три десятиліття армійці країни відпрацьовували відсіч вигаданому ворогові, кидали гранати та вправлялися зі стрілецькою зброєю, демонструючи можливості самооборони, які визначають їхній “озброєний нейтралітет”.
- Південна Корея, Сполучені Штати та Японія 3 квітня розпочали спільні військово-морські навчання з використанням американського авіаносця USS Nimitz.
- Філіппіни спільно зі США провели найбільші військові навчання за десятиліття – після того, як Китай здійснив імітацію атак з повітря та моря біля узбережжя Тайваню.