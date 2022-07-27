Про це повідомила компанія.

Американська компанія продасть 100% частки бізнесу. Його передадуть фірмі Ice Development. У компанії зазначили, що РФ відтепер не є стійким партнером для продовження співробітництва.

У заяві наголошено, що Otis ретельно вивчила глобальні впливи і наслідки тривалої кризи, а також гуманітарної трагедії в Східній Європі. Це стосується ланцюжка постачання та посилення правил, що, ймовірно, означає санкційний тиск проти РФ. Тому компанія вирішила згорнути бізнес.

Очікується, що угоду закриють найближчим часом.  Otis планує надалі допомагати Україні на тлі незаконного російського вторгнення.

Ми як і раніше сподіваємося на відновлення миру і стабільності в регіоні. Ми продовжимо робити свій внесок у поточні зусилля з надання допомоги та гуманітарної допомоги в Україні”, – зазначили в компанії.