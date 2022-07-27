Про це повідомила компанія.
Американська компанія продасть 100% частки бізнесу. Його передадуть фірмі Ice Development. У компанії зазначили, що РФ відтепер не є стійким партнером для продовження співробітництва.
У заяві наголошено, що Otis ретельно вивчила глобальні впливи і наслідки тривалої кризи, а також гуманітарної трагедії в Східній Європі. Це стосується ланцюжка постачання та посилення правил, що, ймовірно, означає санкційний тиск проти РФ. Тому компанія вирішила згорнути бізнес.
Очікується, що угоду закриють найближчим часом. Otis планує надалі допомагати Україні на тлі незаконного російського вторгнення.
“Ми як і раніше сподіваємося на відновлення миру і стабільності в регіоні. Ми продовжимо робити свій внесок у поточні зусилля з надання допомоги та гуманітарної допомоги в Україні”, – зазначили в компанії.
- Нагадаємо, компанія Nokian Tyres, яка виробляє шини для легкових і вантажних автомобілів, виходить із російського ринку через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- Шведсько-швейцарська компанія, лідер у галузі перероблювання й пакування рідких харчових продуктів Tetra Pak повністю виходить з російського ринку.
- Китай наполягає на залученні західних компаній до проєкту з розробки нового пасажирського літака, відомого як CR-929. У такий спосіб КНР прагне замінити Росію у найбільшому авіаційному спільному підприємстві.