Найбільший виробник ліфтів у світі Otis продає бізнес в РФ. Американський виробник підйомного обладнання вже ухвалив рішення.

Про це повідомила компанія.

Американська компанія продасть 100% частки бізнесу. Його передадуть фірмі Ice Development. У компанії зазначили, що РФ відтепер не є стійким партнером для продовження співробітництва.

У заяві наголошено, що Otis ретельно вивчила глобальні впливи і наслідки тривалої кризи, а також гуманітарної трагедії в Східній Європі. Це стосується ланцюжка постачання та посилення правил, що, ймовірно, означає санкційний тиск проти РФ. Тому компанія вирішила згорнути бізнес.

Очікується, що угоду закриють найближчим часом. Otis планує надалі допомагати Україні на тлі незаконного російського вторгнення.