Наступні кілька місяців будуть надзвичайно важкими у боротьбі з коронавірусом COVID-19. Низка країн світу знаходиться на небезпечній траєкторії.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейесус під час пресбрифінгу у п’ятницю, 22 жовтня.

За словами глави ВООЗ, прогнози експертів невтішні. Найважчою ситуація буде у країнах Північної півкулі.

“Ми знаходимося на критично важливому перехресті в пандемії захворювання COVID-19, особливо в Північній півкулі”, – сказав він.



Нагадаємо, що 21 жовтня у Всесвітній організації охорони здоров’я надали звіт, в якому сказано, що за тиждень у світі було зафіксовано рекордну кількість нових випадків заражень на COVID-19. Станом на 18 жовтня більше 40 млн випадків захворювання і 1,1 мільйона смертей зареєстрували у всьому світі: за останній тиждень було зареєстровано понад 2,4 мільйона нових випадків і 36 тис. нових смертей.