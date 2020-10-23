Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейесус під час пресбрифінгу у п’ятницю, 22 жовтня.
За словами глави ВООЗ, прогнози експертів невтішні. Найважчою ситуація буде у країнах Північної півкулі.
“Ми знаходимося на критично важливому перехресті в пандемії захворювання COVID-19, особливо в Північній півкулі”, – сказав він.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/9eTsEnYK72
— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 23, 2020
Нагадаємо, що 21 жовтня у Всесвітній організації охорони здоров’я надали звіт, в якому сказано, що за тиждень у світі було зафіксовано рекордну кількість нових випадків заражень на COVID-19. Станом на 18 жовтня більше 40 млн випадків захворювання і 1,1 мільйона смертей зареєстрували у всьому світі: за останній тиждень було зареєстровано понад 2,4 мільйона нових випадків і 36 тис. нових смертей.
- В рамках глобального дослідження “Солідарна терапія”, координованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я, стало відомо, що схеми застосування Ремдесивіру, Гідроксихлорохіну, Лопінавіру/Ритонавіру та Інтерферону мали незначний вплив на 28-денну смертність або перебіг COVID-19 у госпіталізованих пацієнтів. Іншими словами, ці препарати неефективні в боротьбі з вірусом типу COVID-19.
- За даними ВООЗ, науково доведена ефективність лише одного препарату проти коронавірусу COVID-19 для пацієнтів з важкою формою хвороби. На цей час це Дексаметазон.