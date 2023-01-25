Про це інформує CBS News.

Міністр оборони США Ллойд Остін у п’ятницю, 20 січня, заявив, що напередодні весни є “вікно можливостей” для того, щоб Україна отримала потенціал, необхідний для наступу. Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі цього тижня відвідали авіабазу Рамштайн у Німеччині. Під час візиту відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України, де зібралися представники 54 країн, щоб обговорити обладнання та навчання, необхідні для перемоги над Росією.

Міллі зазначив, що у військовому плані Україні буде “дуже, дуже важко” повністю витіснити Росію за межі своїх кордонів цього року. Однак він припустив, що українці можуть провести успішну операцію з повернення частини окупованих Росією територій, залежно від підготовки та нового обладнання, яке вони отримають у найближчі кілька місяців.

Повідомляється, що на минулих вихідних США почали навчання приблизно 500 українців (які будуть змінюватися щомісяця) загальновійськовим маневрам – тобто тому, як діяти у батальйонних групах і координувати дії з повітря і землі.

Останній за часом пакет допомоги США, який оцінюється в 2,5 мільярда доларів, оприлюднено у четвер, 19 січня. Він включає більше можливостей протиповітряної оборони та додаткові бойові броньовані машини, але не містить танків.

“У нас є вікно можливостей від сьогодні до весни, коли вони почнуть свою операцію, свій контрнаступ, – зазначив Остін у п’ятницю. – І це не так багато часу, ми повинні об’єднати всі зусилля”.