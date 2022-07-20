Про це він повідомив у Twitter.
“Найближчим часом Литва надасть Україні додаткову військову підтримку: M113, M577, боєприпаси для підготовки резерву та іншу необхідну підтримку”, – зауважив він.
🇱🇹🇺🇦 In the nearest future Lithuania will provide Ukraine with additional military support: M113, M577, ammunition for the preparation of the reserve and other necessary support.
— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) July 20, 2022
Міністр зауважив, що М113 стає важливою частиною Збройних Сил України, і вагомий внесок у це робить Литва.
Литовська армія розглядає можливість відправлення до 10 інструкторів до Великої Британії, котра у найближчі три місяці провести базовий військовий вишкіл для 10 000 українських солдатів.
Довідка. M113 – основний гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу. У початковій комплектації озброєння M113 складається з одного 12,7 мм кулемета. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 людей і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин.
БТР М577 – модифікація М113, розроблений для використання на полі бою як мобільний командний пункт.
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